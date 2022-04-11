Франция объявила шесть российских дипломатов персонами нон грата

12 апреля 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Франция выдворит шестерых российских дипломатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Франция объявила персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов. Об этом было сообщено советнику-посланнику российского посольства в МИД Франции. «Шесть российских агентов, работавших под дипломатическим прикрытием и осуществлявших действия, противоречащие интересам национальной безопасности, объявлены персонами нон грата», — передает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Собеседники агентства отметили, что по итогам длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) сообщило о тайной операции, проводимой российскими разведслужбами на территории Франции. Западные страны стали высылать делегации российских дипломатов в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Поводом также послужили фейки, создаваемые украинской стороной и поддерживаемые западными СМИ в рамках информационной войны с Россией. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов РФ из Европы. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что она необходима для денацификации и демилитаризации Украины, а не ее оккупации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст равнозначный ответ на каждый шаг против России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Франция объявила персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов. Об этом было сообщено советнику-посланнику российского посольства в МИД Франции. «Шесть российских агентов, работавших под дипломатическим прикрытием и осуществлявших действия, противоречащие интересам национальной безопасности, объявлены персонами нон грата», — передает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Собеседники агентства отметили, что по итогам длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) сообщило о тайной операции, проводимой российскими разведслужбами на территории Франции. Западные страны стали высылать делегации российских дипломатов в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Поводом также послужили фейки, создаваемые украинской стороной и поддерживаемые западными СМИ в рамках информационной войны с Россией. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов РФ из Европы. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что она необходима для денацификации и демилитаризации Украины, а не ее оккупации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст равнозначный ответ на каждый шаг против России.