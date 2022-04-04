Медведев предрек разрушение отношений со странами Европы

05 апреля 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

Понижение уровня дипломатического сотрудничества не действует на РФ, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Выдворение российских дипломатов из Польши, Германии, Франции и отзыв послов Латвии и Литвы из РФ ведет к разрушению двусторонних отношений с этими государствами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы — 40, утонченные французы — 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше? И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что с помощью таких «средств давления» эти государства наказали прежде всего своих дипломатов, которым придется искать новое место работы. В России, по его словам, не почувствовали ничего, кроме «дешевого продолжения шизоидной кампании по давлению» на РФ, которое не способно ничего изменить. Медведев предупредил, что если подобные попытки «надавить» на Россию будут продолжаться, то на западные посольства будут повешены амбарные замки. «Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику», — заключил политик. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Иностранные СМИ сообщили, что из Германии планируют выслать российских дипломатов. Также МИД Франции принял решение о выдворении россиян из российского посольства. Латвия и Литва отозвали своих послов из Москвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выдворение российских дипломатов из Польши, Германии, Франции и отзыв послов Латвии и Литвы из РФ ведет к разрушению двусторонних отношений с этими государствами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы — 40, утонченные французы — 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше? И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что с помощью таких «средств давления» эти государства наказали прежде всего своих дипломатов, которым придется искать новое место работы. В России, по его словам, не почувствовали ничего, кроме «дешевого продолжения шизоидной кампании по давлению» на РФ, которое не способно ничего изменить. Медведев предупредил, что если подобные попытки «надавить» на Россию будут продолжаться, то на западные посольства будут повешены амбарные замки. «Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику», — заключил политик. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Иностранные СМИ сообщили, что из Германии планируют выслать российских дипломатов. Также МИД Франции принял решение о выдворении россиян из российского посольства. Латвия и Литва отозвали своих послов из Москвы.