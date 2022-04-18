Курганцы отвезли в Екатеринбург подарки раненым на Украине бойцам

Делегация из Катайска привезла в Екатеринбург подарки раненым на Украине бойцам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Делегация из Катайска Курганской области передала «посылку добра» военнослужащим, раненым в ходе спецоперации на Украине и проходящим лечение в госпитале Екатеринбурга. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

«Жители города привезли в госпиталь 160 комплектов с продуктами и гигиеническими принадлежностями для пациентов, 2000 медицинских пеленок от ООО „МЕДМИЛ“ и 27 упаковок минеральной воды от АО „Молоко“. Члены катайской делегации по очереди посетили ребят, находящихся в хирургическом и неврологическом отделениях. Вместе с подарками они передали им письма со словами поддержки от юных катайцев», — говорится в сообщении.

Помимо этого, для госпитальной библиотеки в подарок от Катайской библиотечной системы передали 100 книг. Сбор средств организовал председатель регионального отделения общественной организации ветеранов войск правопорядка по Уральскому округу Павел Таушканов. Помощь в формировании подарков оказали члены общественной палаты района, местного совета ветеранов, общественная организация «Боевое братство», депутаты районной и областной дум.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что в марте украинские войска планировали начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

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