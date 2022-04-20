Израиль заявил о готовности устроить встречу Путина и Зеленского

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Израиль пригласил Путина встретиться с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Израиль готов принять в Иерусалиме президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского и организовать их встречу. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

По его словам, делегации РФ и Украины могли бы вести переговоры в Иерусалиме, как это было в Стамбуле, сообщает ТАСС.

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Израиль готов принять в Иерусалиме президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского и организовать их встречу. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. По его словам, делегации РФ и Украины могли бы вести переговоры в Иерусалиме, как это было в Стамбуле, сообщает ТАСС. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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