Израиль заявил о готовности устроить встречу Путина и Зеленского

Израиль пригласил Путина встретиться с Зеленским Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Израиль готов принять в Иерусалиме президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского и организовать их встречу. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

По его словам, делегации РФ и Украины могли бы вести переговоры в Иерусалиме, как это было в Стамбуле, сообщает ТАСС.

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