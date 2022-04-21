В МИД РФ раскрыли детали переговоров с Украиной

Пять стран могут стать гарантом для Украины в переговорах с Россией Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Государства, входящие в Совет Безопасности ООН, могут помочь Украине в переговорах с РФ. Нужно составить основу государств — гарантов для страны, пояснил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«На переговорах, помимо нейтрального и безъядерного статуса Украины, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности. Основу института может составить „пятерка“ постоянных членов Совета Безопасности ООН, но точный список опций еще не определен», — отметил он в беседе с ТАСС.

В Совбез ООН входят пять государств-членов. Это Россия, Китай, Великобритания, США, Франция.

Ранее Полищук назвал условия для завершения спецоперации на Украине. По его словам, Россия закончит действия на этой территории после выполнения всех поставленных задач, приводит информацию «Федеральное агентство новостей». Он также добавил, что спецоперация следует заранее намеченному плану, все ее цели непременно будут достигнуты, сообщает телеканал 360.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. помимо денацификации и милитаризации территории главной целью российских военных является защита мирного населения, в том числе Донецкой и Луганской народной республик, от действий националистов. Нацбаты обстреливают граждан и используют их в качестве живых щитов. В ДНР и ЛНР ВСУ 8 лет убивали мирное население.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный договор с Россией должен состоять из двух документов. Один из них, по его словам, должен касаться гарантий безопасности для страны, другой непосредственно ее отношений с РФ. Украинский лидер добавил, что гарантами безопасности Украины готовы выступить Великобритания, США, Италия и Турция, но пока они не дали окончательный ответ.

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