Американцы обрушились с критикой на политику Байдена

23 апреля 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Американцы назвали политику Байдена причиной «большой беды» для США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американцы в соцсетях активно критикуют политику президента США Джо Байдена. Пользователи считают, что действия лидера стали причиной роста цен на энергоносители и «беспрецедентной» инфляции. «Джо Байден полностью разрушил нашу экономику менее чем за год. И спустя почти 2 года они все еще пытаются как-то обвинить в этом Дональда Трампа. У нас не было долгов, наша экономика росла и процветала. Джо „придурок“ Байден. Пришел и сказал, хватит!» — написал пользователь под ником James. Пользователь Doctor Mysteryshadow согласен с данной позицией и считает, что Байден виноват в «беспрецедентной» инфляции. «Байден вызвал эту инфляцию, закрывая предприятия и препятствуя людям возвращаться к работе, переплачивая пособия по безработице», — считает он. «Байден хвастается таким низким уровнем безработицы только потому, что люди не могли продолжать жить на низкие пособия. Давайте, люди, используйте свои головы, нам лгут», — пишет пользователь Gimmie. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента, а иногда даже он сам отказывается от своих высказываний. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Американцы в соцсетях активно критикуют политику президента США Джо Байдена. Пользователи считают, что действия лидера стали причиной роста цен на энергоносители и «беспрецедентной» инфляции. «Джо Байден полностью разрушил нашу экономику менее чем за год. И спустя почти 2 года они все еще пытаются как-то обвинить в этом Дональда Трампа. У нас не было долгов, наша экономика росла и процветала. Джо „придурок“ Байден. Пришел и сказал, хватит!» — написал пользователь под ником James. Пользователь Doctor Mysteryshadow согласен с данной позицией и считает, что Байден виноват в «беспрецедентной» инфляции. «Байден вызвал эту инфляцию, закрывая предприятия и препятствуя людям возвращаться к работе, переплачивая пособия по безработице», — считает он. «Байден хвастается таким низким уровнем безработицы только потому, что люди не могли продолжать жить на низкие пособия. Давайте, люди, используйте свои головы, нам лгут», — пишет пользователь Gimmie. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента, а иногда даже он сам отказывается от своих высказываний. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.