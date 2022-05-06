Reuters: Еврокомиссия смягчит нефтяное эмбарго против России

06 мая 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия предложила увеличить срок переходного периода с одного до трех месяцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия скорректирует план по введению эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает источник Reuters в Евросоюзе. «Европейская комиссия предложила внести изменения в свой план по эмбарго на российскую нефть в попытке привлечь на свою сторону сопротивляющиеся страны», — пишет агентство. По данным издания, Еврокомиссия предложила увеличить срок переходного периода до введения запрета на морские перевозки российской нефти с одного до трех месяцев. Планируется, что это «повлечет за собой помощь с инвестициями в модернизацию нефтяной инфраструктуры и смягчение последствий санкций». Представители ЕС обсудят предложение на сегодняшней встрече. Нефтяное эмбарго входит в шестой пакет санкций ЕС. Западные страны вводят новые санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля. Официальные лица России заявляли, что это было вынужденное решение. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, начало спецоперации стало превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Еврокомиссия скорректирует план по введению эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает источник Reuters в Евросоюзе. «Европейская комиссия предложила внести изменения в свой план по эмбарго на российскую нефть в попытке привлечь на свою сторону сопротивляющиеся страны», — пишет агентство. По данным издания, Еврокомиссия предложила увеличить срок переходного периода до введения запрета на морские перевозки российской нефти с одного до трех месяцев. Планируется, что это «повлечет за собой помощь с инвестициями в модернизацию нефтяной инфраструктуры и смягчение последствий санкций». Представители ЕС обсудят предложение на сегодняшней встрече. Нефтяное эмбарго входит в шестой пакет санкций ЕС. Западные страны вводят новые санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля. Официальные лица России заявляли, что это было вынужденное решение. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, начало спецоперации стало превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию.