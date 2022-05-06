Херсонская область вернется к символике Российской империи. Фото

07 мая 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Херсонская область вернет герб времен Российской империи. Об этом сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. «Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб — времен нахождения региона в составе Российской империи», — рассказал Кирилл Стремоусов РИА «Новости». Он уточнил, что в основу новой символики лег первый герб Хесрона и Херсонского уезда, утвержденный в 1803 году. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях. Стремоусов заявил, что жителям Херсонской области начнут выдавать российские паспорта. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, Россия навсегда останется в Херсонской области. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.