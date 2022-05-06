06 мая 2022

Херсонская область вернется к символике Российской империи. Фото

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Выставка «Сокровища России» и «Junwex Premium». Екатеринбург, корона российской империи
Херсонская область вернет герб времен Российской империи, сообщил Кирилл Стремоусов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Херсонская область вернет герб времен Российской империи. Об этом сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб — времен нахождения региона в составе Российской империи», — рассказал Кирилл Стремоусов РИА «Новости». Он уточнил, что в основу новой символики лег первый герб Хесрона и Херсонского уезда, утвержденный в 1803 году.

15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях. Стремоусов заявил, что жителям Херсонской области начнут выдавать российские паспорта. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, Россия навсегда останется в Херсонской области.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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Херсонская область вернет герб времен Российской империи. Об этом сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. «Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб — времен нахождения региона в составе Российской империи», — рассказал Кирилл Стремоусов РИА «Новости». Он уточнил, что в основу новой символики лег первый герб Хесрона и Херсонского уезда, утвержденный в 1803 году. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях. Стремоусов заявил, что жителям Херсонской области начнут выдавать российские паспорта. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, Россия навсегда останется в Херсонской области. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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