Движение по трассе Тюмень-ХМАО готовы ограничить из-за дыма. Фото

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Задымление наблюдается в Ярковском районе Тюменской области Фото:
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Из-за сильного задымления на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск могут ввести ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

«В связи с пожаром наблюдается задымление на 65-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. <…> В случае необходимости движение будет ограничено, автоинспекторы будут сопровождать колонны автомобилей через опасный участок трассы», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас ограничений на передвижение по трассе нет, отмечают в ГИБДД.

В данный момент на участке дороги дежурит наряд ДПС. Сотрудники предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость с помощью громкоговорителя. В случае необходимости на трассе будут введены ограничения движения, и автоинспекторы будут сопровождать автомобили на участке трассы.

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Из-за сильного задымления на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск могут ввести ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. «В связи с пожаром наблюдается задымление на 65-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. <…> В случае необходимости движение будет ограничено, автоинспекторы будут сопровождать колонны автомобилей через опасный участок трассы», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас ограничений на передвижение по трассе нет, отмечают в ГИБДД. В данный момент на участке дороги дежурит наряд ДПС. Сотрудники предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость с помощью громкоговорителя. В случае необходимости на трассе будут введены ограничения движения, и автоинспекторы будут сопровождать автомобили на участке трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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