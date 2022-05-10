Движение по трассе Тюмень-ХМАО готовы ограничить из-за дыма. Фото

10 мая 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Задымление наблюдается в Ярковском районе Тюменской области Фото: ГИБДД по Тюменской области новость из сюжета Лесные пожары в России Из-за сильного задымления на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск могут ввести ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. «В связи с пожаром наблюдается задымление на 65-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. <…> В случае необходимости движение будет ограничено, автоинспекторы будут сопровождать колонны автомобилей через опасный участок трассы», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас ограничений на передвижение по трассе нет, отмечают в ГИБДД. В данный момент на участке дороги дежурит наряд ДПС. Сотрудники предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость с помощью громкоговорителя. В случае необходимости на трассе будут введены ограничения движения, и автоинспекторы будут сопровождать автомобили на участке трассы. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Из-за сильного задымления на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск могут ввести ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. «В связи с пожаром наблюдается задымление на 65-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. <…> В случае необходимости движение будет ограничено, автоинспекторы будут сопровождать колонны автомобилей через опасный участок трассы», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас ограничений на передвижение по трассе нет, отмечают в ГИБДД. В данный момент на участке дороги дежурит наряд ДПС. Сотрудники предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость с помощью громкоговорителя. В случае необходимости на трассе будут введены ограничения движения, и автоинспекторы будут сопровождать автомобили на участке трассы.