В Евросоюзе признали зависимость от России

Евросоюз продолжит покупать российские нефтепродукты, пишет The Washington Post

Введение эмбарго на поставки российской нефти не поможет Европе освободиться от нефтяной зависимости. Об этом пишет газета The Washington Post. «Хотя Европа может перестать покупать российскую нефть, она вряд ли сможет отказаться от производства дизельного топлива из этой нефти. Прямая торговля дизельным топливом между Россией и европейскими странами может прекратиться, но продукция, произведенная из российской нефти на зарубежных НПЗ, все равно будет поступать в европейские порты. Миру по-прежнему нужна хотя бы часть этой нефти, если мы хотим избежать очередного скачка цен», — пишет The Washington Post. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». По данным газеты Financial Times, отказ от российских газа и нефти обойдется ЕС в 195 млрд евро.

