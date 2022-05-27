Посол РФ рассказал о роли США в создании кризиса продовольствия

28 мая 2022 в 08:38 Размер текста - 17 +

Кризис произошел не из-за России, а из-за пандемии COVID-19 и нарушении логистических цепочек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 США и другие страны, которые ввели санкции против России, сами виноваты в продовольственном кризисе в мире. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале российской дипмиссии. «Усугубление кризиса произошло из-за введения Вашингтоном и его сателлитами санкций против России. Несмотря на якобы возможность торговать с нашей страной агропромышленными товарами, отечественные экспортеры часто не могут организовать такие поставки», — считает он. Антонов отметил, что сам кризис произошел из-за пандемии COVID-19 и нарушения логистических цепочек. И возложить на Россию ответственность за это не получится, так как нет оснований. Кроме того, повлияли на это ошибки в макроэкономической политике западных стран. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины, чтобы спасти жителей Донбасса, которые в течение нескольких лет подвергались постоянным обстрелам ВСУ и нацбатов. Из-за этого Запад ввел жесткие экономические санкции против РФ, в том числе предпринял попытку отказаться от российских энергоносителей. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что именно это спровоцировало кризис на Западе, пишет ОТР. Он назвал «практически агрессией» давление ряда стран на Россию, дополняет RT. Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце сделала заявление о том, что мир может столкнуться с голодом — уже сейчас цены на продукты питания во всем мире выросли на треть. В свою очередь, инфляция в США возросла до рекордных значений.

США и другие страны, которые ввели санкции против России, сами виноваты в продовольственном кризисе в мире. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале российской дипмиссии. «Усугубление кризиса произошло из-за введения Вашингтоном и его сателлитами санкций против России. Несмотря на якобы возможность торговать с нашей страной агропромышленными товарами, отечественные экспортеры часто не могут организовать такие поставки», — считает он. Антонов отметил, что сам кризис произошел из-за пандемии COVID-19 и нарушения логистических цепочек. И возложить на Россию ответственность за это не получится, так как нет оснований. Кроме того, повлияли на это ошибки в макроэкономической политике западных стран. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины, чтобы спасти жителей Донбасса, которые в течение нескольких лет подвергались постоянным обстрелам ВСУ и нацбатов. Из-за этого Запад ввел жесткие экономические санкции против РФ, в том числе предпринял попытку отказаться от российских энергоносителей. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что именно это спровоцировало кризис на Западе, пишет ОТР. Он назвал «практически агрессией» давление ряда стран на Россию, дополняет RT. Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце сделала заявление о том, что мир может столкнуться с голодом — уже сейчас цены на продукты питания во всем мире выросли на треть. В свою очередь, инфляция в США возросла до рекордных значений.