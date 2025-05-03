Санкции против России могут быть отменены, однако этот процесс не будет мгновенным. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. По его мнению, подобное решение будет зависеть от развития ситуации вокруг конфликта на Украине, а также от позиции стран Европейского союза, которые уже начинают осознавать негативные последствия ограничительных мер для собственной экономики.
«Полагаю, что санкции могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно. Это может быть связано с тем, как развивается конфликт на Украине. Но уже и другие страны ЕС понимают, что санкции больше вредят им самим, нежели России», — рассказал Гашпар в беседе с РИА Новости. Гашпар подчеркнул, что поддерживает отмену санкций и восстановление полноценного торгового партнерства с Россией, однако отметил, что Словакии приходится идти на компромиссы в рамках Евросоюза.
Ранее словацкие активисты передали президенту страны петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против РФ, которую подписали более 450 тысяч человек. Несмотря на это, документ был перенаправлен в правительство, так как не соответствовал формальным требованиям. В свою очередь российские власти неоднократно заявляли о способности справиться с санкционным давлением Запада и отмечали его негативное влияние на мировую экономику.
В беседе с российскими журналистами Гашпар также подчеркнул, что Словакия не намерена участвовать в спецоперации на Украине никоим образом. Еще в конце прошлого года премьер-министр Словакии Роберт Фицо критиковала Украину после того, как Киев прекратил транзит российской нефти через свою страну.
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