Появились подробности дела, в котором полицейские похищали деньги у участников СВО

В Москве раскрыты подробности уголовного дела по факту мошенничества в отношении участников спецоперации, которых обманывали при заказе такси в аэропорту Шереметьево. По данным изданий, мошенники неоднократно увеличивали стоимость поездок на такси, а в случае отказа клиентов оплачивать завышенные суммы прибегали к угрозам. Двое сотрудников полиции определяли возможных жертв, в то время как третий занимался тем, чтобы уголовные дела по заявлениям пострадавших не получали хода.
«Так, выяснилось, что они (участники организационного преступного сообщества — прим. URA.RU) многократно завышали цены на такси, а затем угрожали потерпевшим, если те отказывались платить. При этом на потенциальных жертв указывали двое работников полиции, а третий „заминал“ уголовные дела по жалобам потерпевших», — пишет «Коммерсант».
По материалам дела, 16 членов организованного преступного сообщества (ОПС), в том числе один из организаторов Алексей Кабочкин, были арестованы по обвинению в краже и мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, Кабочкину вменяют создание ОПС и вымогательство.
По версии следствия, злоумышленники действовали по нескольким отработанным схемам. Наиболее распространенной была следующая: пассажиру предлагали стандартную стоимость поездки — от одной до двух тысяч рублей, однако после завершения маршрута счет неожиданно возрастал в десятки раз: одна тысяча рублей превращалась в 70 тысяч, а две тысячи — в 40–90. Первоначально заявленная сумма в 8,2 тысячт рублей увеличивалась до максимального значения в 122 тысяч рублей.
Кроме завышения тарифов на такси, участники группы прибегали к другим способам обмана. В частности, двух военнослужащих сначала напоили, а затем похитили с их банковских карт 28 тысяч и 615 тысяч рублей соответственно. В одном из эпизодов фигуранты инсценировали ситуацию с женщиной, якобы опоздавшей на рейс: она попросила у военного денег на билет, после чего тот перевел ей 17 тысяч рублей. Всего расследуется 18 подобных эпизодов мошенничества и краж, связанных с обманом бойцов спецоперации.
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