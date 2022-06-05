Вооруженные силы Украины подожгли тонны зерна в хранилищах Мариупольского морского порта, когда отступали от своих позиций. Такое заявление сделал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
«Оно непригодно для дальнейшего использования. Противник, отступая из порта, поджег зернохранилища. Тушили его несколько дней, но безуспешно», — заявил он РИА «Новости».
По словам чиновника, украинские боевики спалили зерно, чтобы оно не перешло во владение ДНР, пишет «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что зерно теперь непригодно даже для корма животным, дополняет телеканал 360. Максимальная вместимость хранилищ — 57 тысяч тонн.
После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Г состав действующей национальной гвардии Украины входят боевики националистического батальона «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация), значительная группа которых находилась в Мариуполе и была заблокирована ВС РФ на заводе «Азовсталь». Теперь группировка либо уничтожена либо взята в плен, а сам город контролируется российскими войсками. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 украинских солдат и националистов.
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