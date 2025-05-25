В швейцарских Альпах обнаружили трупы российских туристов

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Тела туристов нашли на леднике Адлер (архивное фото)
Тела туристов нашли на леднике Адлер (архивное фото) Фото:

В воскресенье были обнаружены трупы российских туристов у горы Римпфишхорн в Швейцарских Альпах. Об это сообщила полиция швейцарского кантона Вале.

«Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер», — сообщает сайт полиции. Сообщается, что лыжи погибших были обнаружены альпинистами на высоте около четырех тысяч метров во время прохождения маршрута из Церматта. После сигнала спасатели провели воздушную и наземную поисковую операцию, в ходе которой на леднике Адлер нашли тела без признаков жизни.

Личности погибших пока не установлены, ведется работа по их идентификации. Швейцарская прокуратура начала расследование для выяснения причин и обстоятельств трагедии.

Ранее спасатели МЧС эвакуировали двух туристов, пострадавших при сходе лавины в Магаданской области. Операция проводилась в сложных погодных условиях — в течение трех часов специалисты спускали пострадавших на носилках к месту оказания медицинской помощи, сообщает RT.

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В воскресенье были обнаружены трупы российских туристов у горы Римпфишхорн в Швейцарских Альпах. Об это сообщила полиция швейцарского кантона Вале. «Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер», — сообщает сайт полиции. Сообщается, что лыжи погибших были обнаружены альпинистами на высоте около четырех тысяч метров во время прохождения маршрута из Церматта. После сигнала спасатели провели воздушную и наземную поисковую операцию, в ходе которой на леднике Адлер нашли тела без признаков жизни. Личности погибших пока не установлены, ведется работа по их идентификации. Швейцарская прокуратура начала расследование для выяснения причин и обстоятельств трагедии. Ранее спасатели МЧС эвакуировали двух туристов, пострадавших при сходе лавины в Магаданской области. Операция проводилась в сложных погодных условиях — в течение трех часов специалисты спускали пострадавших на носилках к месту оказания медицинской помощи, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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