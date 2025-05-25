В швейцарских Альпах обнаружили трупы российских туристов

В воскресенье были обнаружены трупы российских туристов у горы Римпфишхорн в Швейцарских Альпах. Об это сообщила полиция швейцарского кантона Вале.
«Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер», — сообщает сайт полиции. Сообщается, что лыжи погибших были обнаружены альпинистами на высоте около четырех тысяч метров во время прохождения маршрута из Церматта. После сигнала спасатели провели воздушную и наземную поисковую операцию, в ходе которой на леднике Адлер нашли тела без признаков жизни.
Личности погибших пока не установлены, ведется работа по их идентификации. Швейцарская прокуратура начала расследование для выяснения причин и обстоятельств трагедии.
Ранее спасатели МЧС эвакуировали двух туристов, пострадавших при сходе лавины в Магаданской области. Операция проводилась в сложных погодных условиях — в течение трех часов специалисты спускали пострадавших на носилках к месту оказания медицинской помощи, сообщает RT.
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