В центре Васильевки Запорожской области обнаружен подозрительный предмет, который будет обезврежен методом контролируемого подрыва. Об этом предмете сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«От оперативных служб поступила информация об обнаружении в центре Васильевки подозрительного предмета», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что оперативные службы приняли все необходимые меры безопасности для ликвидации потенциальной угрозы. Жителям города не стоит беспокоиться, несмотря на возможный звук взрыва.
По словам Рогова, ситуация в Васильевке остается стабильной и полностью контролируется местными властями. Специалисты продолжают работать на месте, обеспечивая безопасность граждан и оперативное устранение угрозы.
Ранее саперы обнаружили множество самодельных взрывных устройств, оставленных украинскими формированиями на территории Курской области. Помимо СВУ, в сельской местности выявлено 103 немецких противотанковых мины, представляющих серьезную угрозу, сообщает «Царьград».
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