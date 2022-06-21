Наемник из Испании погиб на Украине

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Посольство Испании было проинформировано о гибели наемника и сейчас ведутся действия по отправлению его тела на родину в ближайшее время. Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

22-летний наемник из испанской Майорки погиб во время спецоперации на Украине. Но при этом пока точно неизвестно, погиб ли он именно в бою. Об этом сообщает Europa Press.

Как уточняет СМИ, ссылаясь на источники, в Министерстве иностранных дел Испании подтвердили, что смерть наемника наступила в прошлую субботу. Посольство Испании было проинформировано и сейчас ведутся действия по отправлению тела на родину в ближайшее время.

Во время боевых действий на Украине погиб еще один американский наемник по имени Стивен Забельски. По данным некролога, который был опубликован в ежедневной американской газете Recorder, 52-летний американец Стивен Забельски погиб в воскресенье, 15 мая 2022 года, во время боевых действий в селе Дорожнянка на Украине. Эту информацию подтвердили также в Госдепартаменте США.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Целью спецоперации является денацификация и демилитаризация страны. В боевых действиях активно участвуют наемники из разных стран, которые сражаются на стороне Украины.

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22-летний наемник из испанской Майорки погиб во время спецоперации на Украине. Но при этом пока точно неизвестно, погиб ли он именно в бою. Об этом сообщает Europa Press. Как уточняет СМИ, ссылаясь на источники, в Министерстве иностранных дел Испании подтвердили, что смерть наемника наступила в прошлую субботу. Посольство Испании было проинформировано и сейчас ведутся действия по отправлению тела на родину в ближайшее время. Во время боевых действий на Украине погиб еще один американский наемник по имени Стивен Забельски. По данным некролога, который был опубликован в ежедневной американской газете Recorder, 52-летний американец Стивен Забельски погиб в воскресенье, 15 мая 2022 года, во время боевых действий в селе Дорожнянка на Украине. Эту информацию подтвердили также в Госдепартаменте США. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Целью спецоперации является денацификация и демилитаризация страны. В боевых действиях активно участвуют наемники из разных стран, которые сражаются на стороне Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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