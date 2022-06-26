Европа нашла способ отказать Украине в членстве в ЕС

26 июня 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Новое объединение позволит ЕС неограниченно долго не принимать новых членов в Европейский союз Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Идея Франции о создании более широкого европейского политического сообщества, выходящего за рамки Евросоюза, позволит ЕС неограниченно долго не принимать новых членов. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Евросоюз в будущем намерен создать новое политическое сообщество, куда пригласят страны от «Исландии до Украины», однако Россия приглашена не будет. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проявил интерес к данной идеи Франции о создании более широкого европейского политического сообщества, выходящего за рамки ЕС. «Это позволит Европейскому неограниченно долго не принимать новых членов, но при этом сохранять на них максимальное влияние. Это в профессиональном сообществе называется песочницей. Они [ЕС] сами будут как бы определять, кого, куда и когда приглашать, но у приглашенных права голоса не будет. При этом будет странно представить, что кто-то из этой песочницы решится убежать», — считает эксперт-политолог. Претендентами на вступление в Евросоюз сейчас являются Молдова и Украина. Статус кандидата им предоставили 23 июня на саммите ЕС. Как ранее сообщал политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, пока страна находится в статусе кандидата, на нее накладывается большое количество определенных обязательств. Это и соблюдение европейского регламента, проведение соответствующей политики или реформ. Евросоюз будет отслеживать исполнение данных обязательств, при этом оставаясь просто наблюдателем. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Идея Франции о создании более широкого европейского политического сообщества, выходящего за рамки Евросоюза, позволит ЕС неограниченно долго не принимать новых членов. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Евросоюз в будущем намерен создать новое политическое сообщество, куда пригласят страны от «Исландии до Украины», однако Россия приглашена не будет. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проявил интерес к данной идеи Франции о создании более широкого европейского политического сообщества, выходящего за рамки ЕС. «Это позволит Европейскому неограниченно долго не принимать новых членов, но при этом сохранять на них максимальное влияние. Это в профессиональном сообществе называется песочницей. Они [ЕС] сами будут как бы определять, кого, куда и когда приглашать, но у приглашенных права голоса не будет. При этом будет странно представить, что кто-то из этой песочницы решится убежать», — считает эксперт-политолог. Претендентами на вступление в Евросоюз сейчас являются Молдова и Украина. Статус кандидата им предоставили 23 июня на саммите ЕС. Как ранее сообщал политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, пока страна находится в статусе кандидата, на нее накладывается большое количество определенных обязательств. Это и соблюдение европейского регламента, проведение соответствующей политики или реформ. Евросоюз будет отслеживать исполнение данных обязательств, при этом оставаясь просто наблюдателем. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз.