«СберМаркет» начал расследование из-за отравления детей в Тюмени

28 июня 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

В компании заявили, что доставляли заказчикам пряники и крупы, с длительным сроком хранения (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сервис доставки «СберМаркет» проводит внутреннюю проверку после отравления детей в частном саду в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее директор детсада заявила, что продукты для питания воспитанников заказывали в этом онлайн-сервисе. «Заказы, доставленные по адресам, указанным в материалах СМИ, были оформлены на физических лиц. Судя по товарам, это не основной набор продуктов для питания детей. Это преимущественно товары с длительными сроками хранения (печенье, вафли, пряники, крупы) и товары для уборки. По этому случаю компания проводит дополнительную внутреннюю проверку», — рассказали URA.RU в «СберМаркете». Там добавили, что сервис доставляет продукты напрямую из крупнейших торговых сетей. К качеству предъявляют высокие требования. Сборщики не кладут в заказ товары, если остаточный срок годности составляет меньше половины, и при необходимости перевозят их в спецбоксах с аккумуляторами холода. Ранее URA.RU писало, что в частном детском саду «Белка» в Тюмени зафиксировали массовое отравление детей. Воспитанники заразились сальмонеллезом и другими кишечными инфекциями. По словам директора учреждения, продукты для питания юных тюменцев заказывали через «СберМаркет». Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Сервис доставки «СберМаркет» проводит внутреннюю проверку после отравления детей в частном саду в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее директор детсада заявила, что продукты для питания воспитанников заказывали в этом онлайн-сервисе. «Заказы, доставленные по адресам, указанным в материалах СМИ, были оформлены на физических лиц. Судя по товарам, это не основной набор продуктов для питания детей. Это преимущественно товары с длительными сроками хранения (печенье, вафли, пряники, крупы) и товары для уборки. По этому случаю компания проводит дополнительную внутреннюю проверку», — рассказали URA.RU в «СберМаркете». Там добавили, что сервис доставляет продукты напрямую из крупнейших торговых сетей. К качеству предъявляют высокие требования. Сборщики не кладут в заказ товары, если остаточный срок годности составляет меньше половины, и при необходимости перевозят их в спецбоксах с аккумуляторами холода. Ранее URA.RU писало, что в частном детском саду «Белка» в Тюмени зафиксировали массовое отравление детей. Воспитанники заразились сальмонеллезом и другими кишечными инфекциями. По словам директора учреждения, продукты для питания юных тюменцев заказывали через «СберМаркет».