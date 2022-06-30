Володин раскрыл подробности обмена пленными с Украиной

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Организационное собрание фракции политической партии
По словам Вячеслава Володина, нужно бороться за каждого солдата Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При обмене военнопленными с украинской стороной, в первую очередь, обмениваются тяжелораненые. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Обмениваются тяжелораненые. Надо бороться за каждого», — приводит слова Володина РИА «Новости»

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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При обмене военнопленными с украинской стороной, в первую очередь, обмениваются тяжелораненые. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Обмениваются тяжелораненые. Надо бороться за каждого», — приводит слова Володина РИА «Новости» Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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