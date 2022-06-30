Володин раскрыл подробности обмена пленными с Украиной

По словам Вячеслава Володина, нужно бороться за каждого солдата
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При обмене военнопленными с украинской стороной, в первую очередь, обмениваются тяжелораненые. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Обмениваются тяжелораненые. Надо бороться за каждого», — приводит слова Володина РИА «Новости»
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!