МО РФ: обмен военнопленными с ВСУ проводился по указанию Путина

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Украина. Обмен пленными
Обмен производится в формате 144 на 144 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обмен военнопленными с Украиной проводился по формуле 144 на 144 военнослужащих. По информации Минобороны РФ, обмен и формат обмена был заверен по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — заявил во время своего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее об обмене военнопленными высказался спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, в первую очередь обменивались тяжелораненые солдаты.

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Обмен военнопленными с Украиной проводился по формуле 144 на 144 военнослужащих. По информации Минобороны РФ, обмен и формат обмена был заверен по прямому указанию президента РФ Владимира Путина. «Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — заявил во время своего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Ранее об обмене военнопленными высказался спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, в первую очередь обменивались тяжелораненые солдаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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