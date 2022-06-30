МО РФ: обмен военнопленными с ВСУ проводился по указанию Путина

Обмен производится в формате 144 на 144
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обмен военнопленными с Украиной проводился по формуле 144 на 144 военнослужащих. По информации Минобороны РФ, обмен и формат обмена был заверен по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.
«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — заявил во время своего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее об обмене военнопленными высказался спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, в первую очередь обменивались тяжелораненые солдаты.
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