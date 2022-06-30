Володин дал депутатам задание, связанное со спецоперацией

30 июня 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Российские депутаты должны лично поддерживать военных на Украине, считает Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Государственной думы должны лично встречаться с семьями военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине. С таким предложением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Нам важно оказывать уважение и поддержку тем, кто воюет, тем, кого освобождаем из плена, встречаться с семьями военнослужащих. Мы с вами все избраны от разных территорий, знаем, кто находится сегодня на территории Украины, знаем семьи погибших… Давайте это в обязательном порядке будем делать», — сказал Володин в ходе трансляции пленарного заседания на официальном сайте Госдумы РФ. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутаты Государственной думы должны лично встречаться с семьями военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине. С таким предложением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Нам важно оказывать уважение и поддержку тем, кто воюет, тем, кого освобождаем из плена, встречаться с семьями военнослужащих. Мы с вами все избраны от разных территорий, знаем, кто находится сегодня на территории Украины, знаем семьи погибших… Давайте это в обязательном порядке будем делать», — сказал Володин в ходе трансляции пленарного заседания на официальном сайте Госдумы РФ. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.