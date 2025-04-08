«Зачем обсуждать этот вброс»: актер Садальский высказался о гонораре Ефремова в 2,5 млн рублей

Актер Станислав Садальский не понимает раздутой шумихи вокруг предполагаемого гонорара Михаила Ефремова в размере 2,5 млн рублей. В разговоре с URA.RU артист призвал обратить свое внимание на других персон, которые получают гораздо больше.
«Миша глубоко болен. Это даже несерьезно обсуждать. Почему все обсуждают этот вброс? Бред сивой кобылы. Лучше обратите внимание на балерину Марию Шувалову, которая за одну минуту получает 2,5 млн рублей», — иронично отметил собеседник агентства.
Михаил Ефремов, если верить другу семьи артиста, продюсеру Евгению Морозову, за свой съемочный день получит рекордный гонорар. Однако официального подтверждения этому нет. Сейчас близких актера заботит другое — его физическое состояние.
Сообщается, что 9 апреля, когда актер выйдет по УДО на свободу, он будет заниматься здоровьем. О том, какие именно у Ефремова проблемы, полной информации нет. Адвокат актера Юрий Падалко не ответил на соответствующий запрос URA.RU.
В сентябре 2020 года Ефремова приговорили к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП на Смоленской площади Москвы. Артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 24 марта текущего года суд освободил Ефремова по УДО.
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