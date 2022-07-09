Президент ФРГ потребовал у Зеленского объяснений за его выходки

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что подобное нарушение дипломатических конвенций неприемлемо Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал объяснений из-за отмененного визита в Киев. Ранее украинский лидер отказался встречаться с главой ФРГ из-за его «тесных связей с Россией». Об этом заявляют источники с обеих сторон.

«Прежде чем мы сможем вместе говорить о будущем, мы сначала поговорили о прошлом. [Отмена поездки] была историческим оскорблением. Такое массовое нарушение дипломатических конвенций неприемлемо, и он хотел бы получить объяснение», — написало издание Spiegel со ссылкой на телефонный звонок лидеров двух стран.

Журналист отметил, что Зеленский, по словам нескольких участников, вначале выразил сожаление и говорил о крупном недоразумении. Он тоже не мог толком объяснить, что произошло. В любом случае он благодарен за немецкую помощь и был бы рад, если бы Штайнмайер вскоре приехал в Киев.

Федеральный президент хотел поехать в Киев вместе с президентом Польши Анджеем Дудой и тремя другими главами восточноевропейских государств после визита в Варшаву. Однако в последний момент украинские власти объявили его визит «нежелательным». По информации источников, глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызвал польского посла и посоветовал ему не брать с собой Штайнмайера. Почти в то же время Зеленский сбросил телефонный разговор с федеральным президентом. После канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может посетить Украину из-за отказа Штайнмайеру во встрече.

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