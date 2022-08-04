Глава ЦИК обозначила угрозу для выборов в России

Элла Памфилова предупредила о попытках сорвать выборы в РФ со стороны Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запад попытается сорвать и дискредитировать предвыборную кампанию в России в 2022 году. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Несмотря на то, что наши оппоненты за рубежом сейчас не очень проявляются, затаились, но работа там идет очень серьезная для того, чтобы и сорвать, и дискредитировать большую федеральную кампанию. Я думаю, что и этой кампании достанется», — сообщила Памфилова на форуме «Территория смыслов», трансляция которого ведется в соцсетях мероприятия.

По ее словам, было выдвинуто 88 кандидатов на высшие должностные места в 14 регионах. Зарегистрирована уже 55, отказано в регистрации двоим. Единый день голосования пройдет в разных регионах и городах РФ 11 сентября.

Ранее Памфилова заявила, что голосование на муниципальных пермских выборах в 2023 году может быть электронным. При готовности региона и интересов избирателей дистанционное голосование будет проводиться традиционным методом.