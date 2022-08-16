Командир армии ДНР раскрыл новую тактику в спецоперации

16 августа 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Союзные силы наступают широким фронтом, сообщил Александр Ходаковский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление широким фронтом является новой тактикой армии ДНР в рамках специальной операции на Украине. Об этом рассказал командир армии ДНР Александр Ходаковский. «В современной ракетной войне со всевидящими беспилотниками есть незримая полоса, которая обеспечивает баланс на фронте — это так называемая серая зона. Когда кто-то вклинивается в эту зону, они попадают в мясорубку. Выход есть — воевать на широком участке, продвигая вперед кусок фронта, а не выпячивать отдельные позиции, которые тут же становятся объектом пристального внимания и фокусировки всего ресурса», — передает слова Ходаковского портал «Правда.ру». С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

Наступление широким фронтом является новой тактикой армии ДНР в рамках специальной операции на Украине. Об этом рассказал командир армии ДНР Александр Ходаковский. «В современной ракетной войне со всевидящими беспилотниками есть незримая полоса, которая обеспечивает баланс на фронте — это так называемая серая зона. Когда кто-то вклинивается в эту зону, они попадают в мясорубку. Выход есть — воевать на широком участке, продвигая вперед кусок фронта, а не выпячивать отдельные позиции, которые тут же становятся объектом пристального внимания и фокусировки всего ресурса», — передает слова Ходаковского портал «Правда.ру». С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.