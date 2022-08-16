Командир армии ДНР раскрыл новую тактику в спецоперации

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Союзные силы наступают широким фронтом, сообщил Александр Ходаковский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление широким фронтом является новой тактикой армии ДНР в рамках специальной операции на Украине. Об этом рассказал командир армии ДНР Александр Ходаковский.

«В современной ракетной войне со всевидящими беспилотниками есть незримая полоса, которая обеспечивает баланс на фронте — это так называемая серая зона. Когда кто-то вклинивается в эту зону, они попадают в мясорубку. Выход есть — воевать на широком участке, продвигая вперед кусок фронта, а не выпячивать отдельные позиции, которые тут же становятся объектом пристального внимания и фокусировки всего ресурса», — передает слова Ходаковского портал «Правда.ру».

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Наступление широким фронтом является новой тактикой армии ДНР в рамках специальной операции на Украине. Об этом рассказал командир армии ДНР Александр Ходаковский. «В современной ракетной войне со всевидящими беспилотниками есть незримая полоса, которая обеспечивает баланс на фронте — это так называемая серая зона. Когда кто-то вклинивается в эту зону, они попадают в мясорубку. Выход есть — воевать на широком участке, продвигая вперед кусок фронта, а не выпячивать отдельные позиции, которые тут же становятся объектом пристального внимания и фокусировки всего ресурса», — передает слова Ходаковского портал «Правда.ру». С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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