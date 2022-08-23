Отец Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Из Франции Вовк переехала в Польшу (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, ранее получила в Европе статус беженки. Об этом заявил ее отец. Однако женщине не понравилось во Франции, после чего она вернулась на Украину.

«В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», — приводит слова мужчины РИА «Новости».

В ночь 20 на 21 августа дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате покушения. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, на которой она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, ранее получила в Европе статус беженки. Об этом заявил ее отец. Однако женщине не понравилось во Франции, после чего она вернулась на Украину. «В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», — приводит слова мужчины РИА «Новости». В ночь 20 на 21 августа дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате покушения. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, на которой она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...