Отец Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка

23 августа 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Из Франции Вовк переехала в Польшу (фото из архива) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, ранее получила в Европе статус беженки. Об этом заявил ее отец. Однако женщине не понравилось во Франции, после чего она вернулась на Украину. «В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», — приводит слова мужчины РИА «Новости». В ночь 20 на 21 августа дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате покушения. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, на которой она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, ранее получила в Европе статус беженки. Об этом заявил ее отец. Однако женщине не понравилось во Франции, после чего она вернулась на Украину. «В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», — приводит слова мужчины РИА «Новости». В ночь 20 на 21 августа дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате покушения. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, на которой она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».