Нацбанк Украины за неделю «напечатал» 812 миллионов долларов

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю «напечатал» 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов) путем приобретения государственных облигаций. Об этом сообщает украинская газета «Экономическая правда» со ссылкой на данные регулятора. В результате портфель облигаций внутреннего займа НБУ вырос с 559,57 до 589,57 млрд гривен.
«Это свидетельствует о покупке регулятором гособлигаций в понедельник на сумму 5 млрд грн, а во вторник — еще на 25 млрд грн. Всего за прошедшую неделю регулятор „напечатал“ 30 млрд грн», — пишет издание.
Ранее аналитические рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings объявили о дефолте Украины из-за отсрочки по выплатам облигаций. О банкротстве страны заявлял и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, Киев не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи США. Ежемесячный дефицит бюджета страны составляет 5 млрд долларов.
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