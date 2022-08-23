23 августа 2022

Нацбанк Украины за неделю «напечатал» 812 миллионов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен Фото:

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю «напечатал» 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов) путем приобретения государственных облигаций. Об этом сообщает украинская газета «Экономическая правда» со ссылкой на данные регулятора. В результате портфель облигаций внутреннего займа НБУ вырос с 559,57 до 589,57 млрд гривен.

«Это свидетельствует о покупке регулятором гособлигаций в понедельник на сумму 5 млрд грн, а во вторник — еще на 25 млрд грн. Всего за прошедшую неделю регулятор „напечатал“ 30 млрд грн», — пишет издание.

Ранее аналитические рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings объявили о дефолте Украины из-за отсрочки по выплатам облигаций. О банкротстве страны заявлял и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, Киев не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи США. Ежемесячный дефицит бюджета страны составляет 5 млрд долларов.

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Национальный банк Украины (НБУ) за неделю «напечатал» 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов) путем приобретения государственных облигаций. Об этом сообщает украинская газета «Экономическая правда» со ссылкой на данные регулятора. В результате портфель облигаций внутреннего займа НБУ вырос с 559,57 до 589,57 млрд гривен. «Это свидетельствует о покупке регулятором гособлигаций в понедельник на сумму 5 млрд грн, а во вторник — еще на 25 млрд грн. Всего за прошедшую неделю регулятор „напечатал“ 30 млрд грн», — пишет издание. Ранее аналитические рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings объявили о дефолте Украины из-за отсрочки по выплатам облигаций. О банкротстве страны заявлял и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, Киев не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи США. Ежемесячный дефицит бюджета страны составляет 5 млрд долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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