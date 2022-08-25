Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети

25 августа 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Энергоблоки Запорожской АЭС пытаются подключить к сети Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети. Об этом заявили в украинской компании «Энергоатом». «Обстрелы повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети — первое в истории станции. Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети», — говорится в заявлении «Энергоатома» в Telegram. Ранее власти Запорожья сообщили, что на АЭС сработала система безопасности из-за сбоя электроснабжения на территории области. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин заявил, что обстрелы Запорожской АЭС создают опасность ядерной катастрофы, сообщает телеканал 360. Обновлено 18:35. Власти Запорожской области назвали «чушью» заявление «Энергоатома» о полном отключении ЗАЭС.

Впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети. Об этом заявили в украинской компании «Энергоатом». «Обстрелы повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети — первое в истории станции. Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети», — говорится в заявлении «Энергоатома» в Telegram. Ранее власти Запорожья сообщили, что на АЭС сработала система безопасности из-за сбоя электроснабжения на территории области. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин заявил, что обстрелы Запорожской АЭС создают опасность ядерной катастрофы, сообщает телеканал 360. Обновлено 18:35. Власти Запорожской области назвали «чушью» заявление «Энергоатома» о полном отключении ЗАЭС.