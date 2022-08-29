В США призывают заглушить реакторы Запорожской АЭС

29 августа 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

ВСУ продолжают обстрелы ЗАЭС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США хотят временно отключить Запорожскую атомную электростанцию. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Администрация [президента США Джо] Байдена поддерживает визит МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом», — заявил Кирби на брифинге 29 августа. Его слова приводит ТАСС. Кирби добавил, что США считают, что вокруг станции нужно создать демилитаризованную зону. ВСУ начали обстреливать объект после освобождения российскими войсками Запорожской области в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Вместе с регионом от ВСУ и нацбатов была освобождена и атомная электростанция. После сообщения о визите представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС украинские военные нанесли новый удар по станции, передает телеканал 360. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада должны надавить на Украину и заставить ее прекратить обстрелы ЗАЭС.

В США хотят временно отключить Запорожскую атомную электростанцию. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Администрация [президента США Джо] Байдена поддерживает визит МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом», — заявил Кирби на брифинге 29 августа. Его слова приводит ТАСС. Кирби добавил, что США считают, что вокруг станции нужно создать демилитаризованную зону. ВСУ начали обстреливать объект после освобождения российскими войсками Запорожской области в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Вместе с регионом от ВСУ и нацбатов была освобождена и атомная электростанция. После сообщения о визите представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС украинские военные нанесли новый удар по станции, передает телеканал 360. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада должны надавить на Украину и заставить ее прекратить обстрелы ЗАЭС.