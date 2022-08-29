В Кремле призвали Запад надавить на Украину из-за ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада должны надавить на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Военную напряженность вокруг ЗАЭС может снизить давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила обстрел этой территории. Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ, открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Возможные модальности будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей. В той части, которая под контролем России, будет обеспечиваться безопасность на необходимом уровне с учетом рисков, связанных с обстрелами с украинской стороны. Мы ждали давно эту миссию, считаем ее необходимой. Считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Запада должны надавить на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Военную напряженность вокруг ЗАЭС может снизить давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила обстрел этой территории. Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ, открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Возможные модальности будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей. В той части, которая под контролем России, будет обеспечиваться безопасность на необходимом уровне с учетом рисков, связанных с обстрелами с украинской стороны. Мы ждали давно эту миссию, считаем ее необходимой. Считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...