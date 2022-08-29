В Кремле призвали Запад надавить на Украину из-за ЗАЭС

29 августа 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада должны надавить на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Военную напряженность вокруг ЗАЭС может снизить давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила обстрел этой территории. Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ, открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Возможные модальности будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей. В той части, которая под контролем России, будет обеспечиваться безопасность на необходимом уровне с учетом рисков, связанных с обстрелами с украинской стороны. Мы ждали давно эту миссию, считаем ее необходимой. Считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Страны Запада должны надавить на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Военную напряженность вокруг ЗАЭС может снизить давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила обстрел этой территории. Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ, открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Возможные модальности будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей. В той части, которая под контролем России, будет обеспечиваться безопасность на необходимом уровне с учетом рисков, связанных с обстрелами с украинской стороны. Мы ждали давно эту миссию, считаем ее необходимой. Считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.