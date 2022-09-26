Омбудсмен Пензенской области раскрыла условия проживания для мобилизованных граждан

27 сентября 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

По словам Роговой, от призывников жалоб не поступало Фото: портал актуальных новостей «Пенза-Взгляд»/ Уйменов Алексей новость из сюжета Мобилизация в России Жители Пензы, призванные в рамках частичной мобилизации, не жалуются на условия проживания в пункте учебной подготовке, так как их обеспечивают всем необходимым для жизни. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова. «Сегодня посетила один из пунктов размещения мобилизованных граждан в Пензе. Здесь им выдают обмундирование, обеспечивают всем необходимым, в ближайшее время начнется обучение. Условия проживания хорошие: отремонтированные теплые помещения, оборудованы санитарные комнаты и душевые. Жалоб на условия проживания и питание не поступило», — написала Рогова в Telegram-канале. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Ранее сотрудники военного комиссариата Курганской области рассказали о том, что находится под категорическим запретом для мобилизованных граждан. В списке оказались алкоголь, наркотики, психотропные таблетки.

Жители Пензы, призванные в рамках частичной мобилизации, не жалуются на условия проживания в пункте учебной подготовке, так как их обеспечивают всем необходимым для жизни. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова. «Сегодня посетила один из пунктов размещения мобилизованных граждан в Пензе. Здесь им выдают обмундирование, обеспечивают всем необходимым, в ближайшее время начнется обучение. Условия проживания хорошие: отремонтированные теплые помещения, оборудованы санитарные комнаты и душевые. Жалоб на условия проживания и питание не поступило», — написала Рогова в Telegram-канале. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Ранее сотрудники военного комиссариата Курганской области рассказали о том, что находится под категорическим запретом для мобилизованных граждан. В списке оказались алкоголь, наркотики, психотропные таблетки.