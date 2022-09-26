26 сентября 2022

Омбудсмен Пензенской области раскрыла условия проживания для мобилизованных граждан

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По словам Роговой, от призывников жалоб не поступало Фото:
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Мобилизация в России

Жители Пензы, призванные в рамках частичной мобилизации, не жалуются на условия проживания в пункте учебной подготовке, так как их обеспечивают всем необходимым для жизни. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.

«Сегодня посетила один из пунктов размещения мобилизованных граждан в Пензе. Здесь им выдают обмундирование, обеспечивают всем необходимым, в ближайшее время начнется обучение. Условия проживания хорошие: отремонтированные теплые помещения, оборудованы санитарные комнаты и душевые. Жалоб на условия проживания и питание не поступило», — написала Рогова в Telegram-канале.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Ранее сотрудники военного комиссариата Курганской области рассказали о том, что находится под категорическим запретом для мобилизованных граждан. В списке оказались алкоголь, наркотики, психотропные таблетки.

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Жители Пензы, призванные в рамках частичной мобилизации, не жалуются на условия проживания в пункте учебной подготовке, так как их обеспечивают всем необходимым для жизни. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова. «Сегодня посетила один из пунктов размещения мобилизованных граждан в Пензе. Здесь им выдают обмундирование, обеспечивают всем необходимым, в ближайшее время начнется обучение. Условия проживания хорошие: отремонтированные теплые помещения, оборудованы санитарные комнаты и душевые. Жалоб на условия проживания и питание не поступило», — написала Рогова в Telegram-канале. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Ранее сотрудники военного комиссариата Курганской области рассказали о том, что находится под категорическим запретом для мобилизованных граждан. В списке оказались алкоголь, наркотики, психотропные таблетки.
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