Белый дом оправдался за слова Байдена об «уничтожении» «Северного потока»

29 сентября 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Администрация Байдена оправдалась за угрозы в адрес «Северного потока — 2» Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Президент США Джо Байден, угрожая России в феврале, обещал не допустить ввода в строй трубопровода «Северный поток — 2», а не уничтожить его. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент сказал, что „Северный поток — 2“ не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — приводит заявление Жан-Пьер в ходе брифинга РИА «Новости». В феврале, до начала российской спецоперации по защите республик Донбасса, Байден заявлял, что «Северный поток — 2» перестанет существовать, если Россия «вторгнется» на территорию Украины. Тогда американский лидер обещал «положить конец» трубопроводу. 28 сентября на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обеих нитках трубопровода обнаружены физические повреждения газопровода. В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны РФ. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» актами международного терроризма. Ведомства инициировали возбуждение уголовного дела по факту ЧП.

Президент США Джо Байден, угрожая России в феврале, обещал не допустить ввода в строй трубопровода «Северный поток — 2», а не уничтожить его. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент сказал, что „Северный поток — 2“ не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — приводит заявление Жан-Пьер в ходе брифинга РИА «Новости». В феврале, до начала российской спецоперации по защите республик Донбасса, Байден заявлял, что «Северный поток — 2» перестанет существовать, если Россия «вторгнется» на территорию Украины. Тогда американский лидер обещал «положить конец» трубопроводу. 28 сентября на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обеих нитках трубопровода обнаружены физические повреждения газопровода. В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны РФ. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» актами международного терроризма. Ведомства инициировали возбуждение уголовного дела по факту ЧП.