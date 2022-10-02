Из видео Минобороны следует, что в распоряжении военных учебных центров есть оружие НАТО
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные россияне, проходящие боевую подготовку на учебных местах, учатся пользоваться гранатометами НАТО. Это следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.
На кадрах, опубликованных Минобороны России в своем telegram-канале, видно, как один из мобилизованных прицеливается из гранатомета шведско-американского производства AT-4. После чего стреляет по учебной мишени.
Президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, по указу о частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч россиян.