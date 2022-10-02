Мобилизованных россиян учат сражаться на оружии НАТО. Видео

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Учения резервистов. Тюмень , гранатомет, армия, военные, солдаты, оружие, рпг, резервисты, стрельба из гранатомета
Из видео Минобороны следует, что в распоряжении военных учебных центров есть оружие НАТО Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные россияне, проходящие боевую подготовку на учебных местах, учатся пользоваться гранатометами НАТО. Это следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.

На кадрах, опубликованных Минобороны России в своем telegram-канале, видно, как один из мобилизованных прицеливается из гранатомета шведско-американского производства AT-4. После чего стреляет по учебной мишени.

Президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, по указу о частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч россиян.

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Мобилизованные россияне, проходящие боевую подготовку на учебных местах, учатся пользоваться гранатометами НАТО. Это следует из видео, опубликованного Минобороны РФ. На кадрах, опубликованных Минобороны России в своем telegram-канале, видно, как один из мобилизованных прицеливается из гранатомета шведско-американского производства AT-4. После чего стреляет по учебной мишени. Президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, по указу о частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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