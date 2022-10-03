В Госдуме ратифицировали договор о присоединении ДНР

Договор о вхождении Донецка в состав РФ был ратифицирован на пленарном заседании
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Депутаты Государственной думы ратифицировали соглашение о принятии Донецкой народной республики в состав Российской Федерации. Это произошло в ходе пленарного заседания, транслируемого на официальном сайте ГД.
413 депутатов проголосовали «за». Решение принято единогласно.
Референдумы по вопросу вхождения освобожденных республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосований, в Запорожье за присоединение к РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны 30 сентября.