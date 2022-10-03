В Госдуме ратифицировали договор о присоединении ДНР

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Митинг в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Екатеринбург , митинг
Договор о вхождении Донецка в состав РФ был ратифицирован на пленарном заседании Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Депутаты Государственной думы ратифицировали соглашение о принятии Донецкой народной республики в состав Российской Федерации. Это произошло в ходе пленарного заседания, транслируемого на официальном сайте ГД.

413 депутатов проголосовали «за». Решение принято единогласно.

Референдумы по вопросу вхождения освобожденных республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосований, в Запорожье за присоединение к РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны 30 сентября.

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Депутаты Государственной думы ратифицировали соглашение о принятии Донецкой народной республики в состав Российской Федерации. Это произошло в ходе пленарного заседания, транслируемого на официальном сайте ГД. 413 депутатов проголосовали «за». Решение принято единогласно. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосований, в Запорожье за присоединение к РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны 30 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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