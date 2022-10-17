Магазины Metro возобновили работу в России после сбоя

17 октября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Как сообщили в компании, в данный момент Metro работает в штатном режиме Фото: Антон Белицкий © URA.RU Интернет-магазины Metro возобновили свою работу после произошедшего утром сбоя в структуре IT. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Metro наблюдала временные технические сбои в IT-структуре. В данный момент торговые центры Metro работают в штатном режиме. Клиенты могут беспрепятственно осуществлять заказы продуктов Metro через приложение и витрины партнеров», — сообщили в пресс-службе компании. Ответ ритейлера передает РИА «Новости». В Metro также отметили, что причины утреннего сбоя выясняются. Ранее в своем telegram-канале компания публиковала пост с информацией о том, что торговые центры Metro, а также интернет-магазин временно приостанавливают свою работу. Это было связано с техническими сбоями внутренних систем в международной IT-структуре. Деятельность работы ТЦ и интернет-магазина была приостановлена по всей России, сообщает MK.ru .

Интернет-магазины Metro возобновили свою работу после произошедшего утром сбоя в структуре IT. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Metro наблюдала временные технические сбои в IT-структуре. В данный момент торговые центры Metro работают в штатном режиме. Клиенты могут беспрепятственно осуществлять заказы продуктов Metro через приложение и витрины партнеров», — сообщили в пресс-службе компании. Ответ ритейлера передает РИА «Новости». В Metro также отметили, что причины утреннего сбоя выясняются. Ранее в своем telegram-канале компания публиковала пост с информацией о том, что торговые центры Metro, а также интернет-магазин временно приостанавливают свою работу. Это было связано с техническими сбоями внутренних систем в международной IT-структуре. Деятельность работы ТЦ и интернет-магазина была приостановлена по всей России, сообщает MK.ru.