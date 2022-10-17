Магазины Metro возобновили работу в России после сбоя

Интернет-магазины Metro возобновили свою работу после произошедшего утром сбоя в структуре IT. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Metro наблюдала временные технические сбои в IT-структуре. В данный момент торговые центры Metro работают в штатном режиме. Клиенты могут беспрепятственно осуществлять заказы продуктов Metro через приложение и витрины партнеров», — сообщили в пресс-службе компании. Ответ ритейлера передает РИА «Новости». В Metro также отметили, что причины утреннего сбоя выясняются.
Ранее в своем telegram-канале компания публиковала пост с информацией о том, что торговые центры Metro, а также интернет-магазин временно приостанавливают свою работу. Это было связано с техническими сбоями внутренних систем в международной IT-структуре. Деятельность работы ТЦ и интернет-магазина была приостановлена по всей России, сообщает MK.ru.
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Интернет-магазины Metro возобновили свою работу после произошедшего утром сбоя в структуре IT. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Metro наблюдала временные технические сбои в IT-структуре. В данный момент торговые центры Metro работают в штатном режиме. Клиенты могут беспрепятственно осуществлять заказы продуктов Metro через приложение и витрины партнеров», — сообщили в пресс-службе компании. Ответ ритейлера передает РИА «Новости». В Metro также отметили, что причины утреннего сбоя выясняются. Ранее в своем telegram-канале компания публиковала пост с информацией о том, что торговые центры Metro, а также интернет-магазин временно приостанавливают свою работу. Это было связано с техническими сбоями внутренних систем в международной IT-структуре. Деятельность работы ТЦ и интернет-магазина была приостановлена по всей России, сообщает MK.ru.