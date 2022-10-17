В Китае раскрыли истинные цели американцев на Европу и Украину

«Хуаньцю шибао»: США воспользовались конфликтом на Украине, чтобы привязать к себе Европу

18 октября 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

По словам авторов китайской газеты, США пытается контролировать Европу на фоне конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Благодаря конфликту на Украине и санкциям против РФ, США ставят Европу в затруднительное положение, контролируя ее. Об этом сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао». «В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт, как возможность усилить доминирование над союзниками», — уточняют авторы материала. Уточняется, что многие западные компании в настоящий момент мигрируют в США, в связи с экономическими потерями на фоне энергетического кризиса. Ранее сообщалось, что Китай под управлением главы КНР Си Цзиньпина противостоит иностранному вмешательству и защищает собственные интересы, чего опасается Запад. Кроме того, МИД Китая призвал СПЧ ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе, пишет RT. Также продолжает нарастать напряжение между американской стороной и Европой на фоне кризиса на Украине. Это связано с тем, что США давят на страны ЕС, заставляя активнее помогать Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. США и западные страны оказывают помощь украинской стороне, но из-за санкций против России, Европа столкнулась с глобальным энергетическим кризисом и уже не так активно готова помогать Киеву.

Благодаря конфликту на Украине и санкциям против РФ, США ставят Европу в затруднительное положение, контролируя ее. Об этом сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао». «В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт, как возможность усилить доминирование над союзниками», — уточняют авторы материала. Уточняется, что многие западные компании в настоящий момент мигрируют в США, в связи с экономическими потерями на фоне энергетического кризиса. Ранее сообщалось, что Китай под управлением главы КНР Си Цзиньпина противостоит иностранному вмешательству и защищает собственные интересы, чего опасается Запад. Кроме того, МИД Китая призвал СПЧ ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе, пишет RT. Также продолжает нарастать напряжение между американской стороной и Европой на фоне кризиса на Украине. Это связано с тем, что США давят на страны ЕС, заставляя активнее помогать Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. США и западные страны оказывают помощь украинской стороне, но из-за санкций против России, Европа столкнулась с глобальным энергетическим кризисом и уже не так активно готова помогать Киеву.