17 октября 2022

В Китае раскрыли истинные цели американцев на Европу и Украину

«Хуаньцю шибао»: США воспользовались конфликтом на Украине, чтобы привязать к себе Европу
© Служба новостей «URA.RU»
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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
По словам авторов китайской газеты, США пытается контролировать Европу на фоне конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Благодаря конфликту на Украине и санкциям против РФ, США ставят Европу в затруднительное положение, контролируя ее. Об этом сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао».

«В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт, как возможность усилить доминирование над союзниками», — уточняют авторы материала. Уточняется, что многие западные компании в настоящий момент мигрируют в США, в связи с экономическими потерями на фоне энергетического кризиса.

Ранее сообщалось, что Китай под управлением главы КНР Си Цзиньпина противостоит иностранному вмешательству и защищает собственные интересы, чего опасается Запад. Кроме того, МИД Китая призвал СПЧ ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе, пишет RT. Также продолжает нарастать напряжение между американской стороной и Европой на фоне кризиса на Украине. Это связано с тем, что США давят на страны ЕС, заставляя активнее помогать Киеву.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. США и западные страны оказывают помощь украинской стороне, но из-за санкций против России, Европа столкнулась с глобальным энергетическим кризисом и уже не так активно готова помогать Киеву.

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Благодаря конфликту на Украине и санкциям против РФ, США ставят Европу в затруднительное положение, контролируя ее. Об этом сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао». «В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт, как возможность усилить доминирование над союзниками», — уточняют авторы материала. Уточняется, что многие западные компании в настоящий момент мигрируют в США, в связи с экономическими потерями на фоне энергетического кризиса. Ранее сообщалось, что Китай под управлением главы КНР Си Цзиньпина противостоит иностранному вмешательству и защищает собственные интересы, чего опасается Запад. Кроме того, МИД Китая призвал СПЧ ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе, пишет RT. Также продолжает нарастать напряжение между американской стороной и Европой на фоне кризиса на Украине. Это связано с тем, что США давят на страны ЕС, заставляя активнее помогать Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. США и западные страны оказывают помощь украинской стороне, но из-за санкций против России, Европа столкнулась с глобальным энергетическим кризисом и уже не так активно готова помогать Киеву.
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