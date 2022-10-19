«Единая Россия» рассказала о помощи жителям Херсона, покидающим свои дома

19 октября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» запустила горячую линию для помощи жителям Херсонской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Общественные приемные партии «Единая Россия» возьмут на себя юридическое сопровождение жителей, вынужденно покидающих свои места жительств из-за угрозы обстрелов со стороны украинской армии. Об этом заявила замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. «Общественные приемные партии „Единая Россия“ берут себя на юридическое сопровождение жителей, которые сейчас вынужденно покидают свои дома под угрозой терактов со стороны Украины. На базе центральной приемной партии начинает работать горячая линия — 8(495)786-82-89. Вместе мы обязательно справимся!» — приводятся слова Кузнецовой на сайте партии. Замсекретаря Генсовета партии напомнила, что жители региона имеют право на сертификат на приобретение жилья. «В связи с тяжелой обстановкой дети, семьи Херсонской области вынуждены выезжать на территории других регионов России. Их уже готовы принять в России в пунктах временного размещения, им будут выдавать сертификаты на приобретение жилья в любом регионе нашей страны», — объяснила она. Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Администрация области также разослала жителям региона СМС-оповещения с выехать из города. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление, но ждут отъезда мирных жителей.

Общественные приемные партии «Единая Россия» возьмут на себя юридическое сопровождение жителей, вынужденно покидающих свои места жительств из-за угрозы обстрелов со стороны украинской армии. Об этом заявила замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. «Общественные приемные партии „Единая Россия“ берут себя на юридическое сопровождение жителей, которые сейчас вынужденно покидают свои дома под угрозой терактов со стороны Украины. На базе центральной приемной партии начинает работать горячая линия — 8(495)786-82-89. Вместе мы обязательно справимся!» — приводятся слова Кузнецовой на сайте партии. Замсекретаря Генсовета партии напомнила, что жители региона имеют право на сертификат на приобретение жилья. «В связи с тяжелой обстановкой дети, семьи Херсонской области вынуждены выезжать на территории других регионов России. Их уже готовы принять в России в пунктах временного размещения, им будут выдавать сертификаты на приобретение жилья в любом регионе нашей страны», — объяснила она. Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Администрация области также разослала жителям региона СМС-оповещения с выехать из города. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление, но ждут отъезда мирных жителей.