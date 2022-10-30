Военный РФ: диверсанты ВСУ под препаратами не чувствуют огнестрельных ранений

31 октября 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

Военный РФ рассказал о диверсантах ВСУ, идущих в атаку как зомби из-за приема препаратов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что ведут себя как «зомби», не чувствуя огнестрельных ранений. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным «Крым». «Мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами», — рассказал «Крым» в беседе с РИА Новости. Он объяснил, что недавно с сослуживцами открыл огонь по украинской диверсионной группе, однако, получив серьезные ранения, боевики ВСУ продолжали идти и улыбаться. Ранее о пристрастии сослуживцев к наркотикам рассказывал боец украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). По его словам, в некоторых частях минимум 50% боевиков употребляли запрещенные вещества. В Минобороны РФ заявляли, что ВСУ обстреливают Донбасс из-за побочных эффектов от препаратов. Также сообщалось, что руководство украинской разведки болеет наркоманией, а также имеет преступное прошлое. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что ведут себя как «зомби», не чувствуя огнестрельных ранений. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным «Крым». «Мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами», — рассказал «Крым» в беседе с РИА Новости. Он объяснил, что недавно с сослуживцами открыл огонь по украинской диверсионной группе, однако, получив серьезные ранения, боевики ВСУ продолжали идти и улыбаться. Ранее о пристрастии сослуживцев к наркотикам рассказывал боец украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). По его словам, в некоторых частях минимум 50% боевиков употребляли запрещенные вещества. В Минобороны РФ заявляли, что ВСУ обстреливают Донбасс из-за побочных эффектов от препаратов. Также сообщалось, что руководство украинской разведки болеет наркоманией, а также имеет преступное прошлое. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.