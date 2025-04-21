В Красногорске в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на 15 этаже произошел пожар. Жители самостоятельно покидают здание по лестничным пролетам и через общие лоджии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Горит квартира на 15 этаже в многоэтажке в ЖК „Изумрудные холмы“ на улице Игоря Мерлушкина», — передает telegram-канал. О количестве пострадавших официальных данных пока не поступало. Известно, что один мужчина получил серьезные травмы: его госпитализировали в бессознательном состоянии, он отравился угарным газом и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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