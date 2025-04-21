Люди пытаются спастись из пылающего ЖК в Москве. Видео

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В Красногорске горит квартира на 15 этаже жилого комплекса (архивное фото)
В Красногорске горит квартира на 15 этаже жилого комплекса (архивное фото) Фото:

В Красногорске в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на 15 этаже произошел пожар. Жители самостоятельно покидают здание по лестничным пролетам и через общие лоджии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Горит квартира на 15 этаже в многоэтажке в ЖК „Изумрудные холмы“ на улице Игоря Мерлушкина», — передает telegram-канал. О количестве пострадавших официальных данных пока не поступало. Известно, что один мужчина получил серьезные травмы: его госпитализировали в бессознательном состоянии, он отравился угарным газом и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

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В Красногорске в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на 15 этаже произошел пожар. Жители самостоятельно покидают здание по лестничным пролетам и через общие лоджии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Горит квартира на 15 этаже в многоэтажке в ЖК „Изумрудные холмы“ на улице Игоря Мерлушкина», — передает telegram-канал. О количестве пострадавших официальных данных пока не поступало. Известно, что один мужчина получил серьезные травмы: его госпитализировали в бессознательном состоянии, он отравился угарным газом и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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