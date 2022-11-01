Вице-премьер Новак получил новую должность

01 ноября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Новак сменил в должности Хуснуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер РФ Александр Новак получил новые полномочия. Он утвержден в должности председателя российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству России, Абхазии и Южной Осетии. Ранее эту должность занимал другой вице-премьер — Марат Хуснуллин. Распоряжение о назначении Новака подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этим же распоряжением прекращены полномочия Хуснуллина в должности.

Вице-премьер РФ Александр Новак получил новые полномочия. Он утвержден в должности председателя российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству России, Абхазии и Южной Осетии. Ранее эту должность занимал другой вице-премьер — Марат Хуснуллин. Распоряжение о назначении Новака подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этим же распоряжением прекращены полномочия Хуснуллина в должности.