Вице-премьер Новак получил новую должность

Новак сменил в должности Хуснуллина
Вице-премьер РФ Александр Новак получил новые полномочия. Он утвержден в должности председателя российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству России, Абхазии и Южной Осетии. Ранее эту должность занимал другой вице-премьер — Марат Хуснуллин.
Распоряжение о назначении Новака подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этим же распоряжением прекращены полномочия Хуснуллина в должности.
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