Вице-премьер Новак получил новую должность

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, новак александр
Новак сменил в должности Хуснуллина Фото:

Вице-премьер РФ Александр Новак получил новые полномочия. Он утвержден в должности председателя российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству России, Абхазии и Южной Осетии. Ранее эту должность занимал другой вице-премьер — Марат Хуснуллин.

Распоряжение о назначении Новака подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этим же распоряжением прекращены полномочия Хуснуллина в должности.

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Вице-премьер РФ Александр Новак получил новые полномочия. Он утвержден в должности председателя российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству России, Абхазии и Южной Осетии. Ранее эту должность занимал другой вице-премьер — Марат Хуснуллин. Распоряжение о назначении Новака подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этим же распоряжением прекращены полномочия Хуснуллина в должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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