11 ноября 2022

НХЛ объявила об отмене Кубка мира по хоккею в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , клюшки, спорт, хоккей, хоккейные клюшки
Организаторы планируют провести соревнование в 2025 году Фото:

Кубок мира по хоккею будет отменен в 2024 году. Об этом сообщила Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ).

«В этом году НХЛ и NHLPA прорабатывали проведение следующего Кубка мира в феврале 2024 года. К несчасть, в нынешних условиях мы не можем провести Кубок мира по хоккею. Мы планируем провести его в следующем году — ориентировочно в феврале 2025 года», — сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ранее сборную России по хоккею отстранили от участия на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. При этом спортсменов продолжат проверять на допинг. На прошедшем в мае этого года чемпионате мира по хоккею команду РФ заменили представителями другой страны. На соревновании выступил состав Франции.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Кубок мира по хоккею будет отменен в 2024 году. Об этом сообщила Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ). «В этом году НХЛ и NHLPA прорабатывали проведение следующего Кубка мира в феврале 2024 года. К несчасть, в нынешних условиях мы не можем провести Кубок мира по хоккею. Мы планируем провести его в следующем году — ориентировочно в феврале 2025 года», — сообщается на официальном сайте НХЛ. Ранее сборную России по хоккею отстранили от участия на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. При этом спортсменов продолжат проверять на допинг. На прошедшем в мае этого года чемпионате мира по хоккею команду РФ заменили представителями другой страны. На соревновании выступил состав Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...