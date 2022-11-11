НХЛ объявила об отмене Кубка мира по хоккею в 2024 году

12 ноября 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Организаторы планируют провести соревнование в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кубок мира по хоккею будет отменен в 2024 году. Об этом сообщила Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ). «В этом году НХЛ и NHLPA прорабатывали проведение следующего Кубка мира в феврале 2024 года. К несчасть, в нынешних условиях мы не можем провести Кубок мира по хоккею. Мы планируем провести его в следующем году — ориентировочно в феврале 2025 года», — сообщается на официальном сайте НХЛ. Ранее сборную России по хоккею отстранили от участия на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. При этом спортсменов продолжат проверять на допинг. На прошедшем в мае этого года чемпионате мира по хоккею команду РФ заменили представителями другой страны. На соревновании выступил состав Франции.

Кубок мира по хоккею будет отменен в 2024 году. Об этом сообщила Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ). «В этом году НХЛ и NHLPA прорабатывали проведение следующего Кубка мира в феврале 2024 года. К несчасть, в нынешних условиях мы не можем провести Кубок мира по хоккею. Мы планируем провести его в следующем году — ориентировочно в феврале 2025 года», — сообщается на официальном сайте НХЛ. Ранее сборную России по хоккею отстранили от участия на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. При этом спортсменов продолжат проверять на допинг. На прошедшем в мае этого года чемпионате мира по хоккею команду РФ заменили представителями другой страны. На соревновании выступил состав Франции.