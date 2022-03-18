18 марта 2022

Сборной России по хоккею нашли замену на чемпионате мира

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Персоны. Москва, шлем, заставка, хоккей
Сборную РФ на чемпионате мира по хоккею заменит команда Франции Фото:
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Российскую сборную по хоккею на предстоящем чемпионате мира заменит команда Франции. Вместо Белоруссии в турнире выступит команда Австрии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

«Франция и Австрия <…> примут участие в Чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2022 году. Франция заменит ОКР [Олимпийский комитет России] в группе А в Хельсинки, а Австрия заменит Беларусь в группе В в Тампере», — говорится в заявлении на сайте IIHF. Решение было принято на основе мирового рейтинга федерации по итогам 2021 года.

РФ и Белоруссию отстранили от выступления на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В частности, 28 февраля IIHF отстранила национальные команды стран от участия в турнирах под своей эгидой. Также Россия не смогла участвовать в Паралимпиаде-2022. В РФ уже отменены шахматная Олимпиада, чемпионаты мира по хоккею и волейболу, этап Кубка мира по лыжным гонкам.

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Российскую сборную по хоккею на предстоящем чемпионате мира заменит команда Франции. Вместо Белоруссии в турнире выступит команда Австрии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF). «Франция и Австрия <…> примут участие в Чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2022 году. Франция заменит ОКР [Олимпийский комитет России] в группе А в Хельсинки, а Австрия заменит Беларусь в группе В в Тампере», — говорится в заявлении на сайте IIHF. Решение было принято на основе мирового рейтинга федерации по итогам 2021 года. РФ и Белоруссию отстранили от выступления на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В частности, 28 февраля IIHF отстранила национальные команды стран от участия в турнирах под своей эгидой. Также Россия не смогла участвовать в Паралимпиаде-2022. В РФ уже отменены шахматная Олимпиада, чемпионаты мира по хоккею и волейболу, этап Кубка мира по лыжным гонкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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