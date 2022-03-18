Сборной России по хоккею нашли замену на чемпионате мира

19 марта 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

Сборную РФ на чемпионате мира по хоккею заменит команда Франции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российскую сборную по хоккею на предстоящем чемпионате мира заменит команда Франции. Вместо Белоруссии в турнире выступит команда Австрии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF). «Франция и Австрия <…> примут участие в Чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2022 году. Франция заменит ОКР [Олимпийский комитет России] в группе А в Хельсинки, а Австрия заменит Беларусь в группе В в Тампере», — говорится в заявлении на сайте IIHF. Решение было принято на основе мирового рейтинга федерации по итогам 2021 года. РФ и Белоруссию отстранили от выступления на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В частности, 28 февраля IIHF отстранила национальные команды стран от участия в турнирах под своей эгидой. Также Россия не смогла участвовать в Паралимпиаде-2022. В РФ уже отменены шахматная Олимпиада, чемпионаты мира по хоккею и волейболу, этап Кубка мира по лыжным гонкам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российскую сборную по хоккею на предстоящем чемпионате мира заменит команда Франции. Вместо Белоруссии в турнире выступит команда Австрии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF). «Франция и Австрия <…> примут участие в Чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2022 году. Франция заменит ОКР [Олимпийский комитет России] в группе А в Хельсинки, а Австрия заменит Беларусь в группе В в Тампере», — говорится в заявлении на сайте IIHF. Решение было принято на основе мирового рейтинга федерации по итогам 2021 года. РФ и Белоруссию отстранили от выступления на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В частности, 28 февраля IIHF отстранила национальные команды стран от участия в турнирах под своей эгидой. Также Россия не смогла участвовать в Паралимпиаде-2022. В РФ уже отменены шахматная Олимпиада, чемпионаты мира по хоккею и волейболу, этап Кубка мира по лыжным гонкам.