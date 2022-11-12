Эрдоган: Байден укрывает в США террориста

Байден прячет террориста из организации FETÖ, заявил ЭрдоганФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент США Джо Байден укрывает террориста из запрещенного в его стране организации FETÖ, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.
«Соединенные Штаты скрывают террориста из организации FETÖ. Кто его прячет? Байден прячет его. Америка подарила им огромный особняк в Пенсильвании, где и живет этот человек», — передает слова Эрдогана CNN.
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Президент США Джо Байден укрывает террориста из запрещенного в его стране организации FETÖ, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана. «Соединенные Штаты скрывают террориста из организации FETÖ. Кто его прячет? Байден прячет его. Америка подарила им огромный особняк в Пенсильвании, где и живет этот человек», — передает слова Эрдогана CNN. Ранее Эрдоган заявил, что Турция не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства. Также президент Турции добавил, что если ситуация не изменится, Анкара не станет одобрять протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.