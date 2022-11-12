Эрдоган: Байден укрывает в США террориста

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, эрдоган реджеп тайип
Байден прячет террориста из организации FETÖ, заявил Эрдоган Фото:

Президент США Джо Байден укрывает террориста из запрещенного в его стране организации FETÖ, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.

«Соединенные Штаты скрывают террориста из организации FETÖ. Кто его прячет? Байден прячет его. Америка подарила им огромный особняк в Пенсильвании, где и живет этот человек», — передает слова Эрдогана CNN.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства. Также президент Турции добавил, что если ситуация не изменится, Анкара не станет одобрять протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.

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Президент США Джо Байден укрывает террориста из запрещенного в его стране организации FETÖ, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана. «Соединенные Штаты скрывают террориста из организации FETÖ. Кто его прячет? Байден прячет его. Америка подарила им огромный особняк в Пенсильвании, где и живет этот человек», — передает слова Эрдогана CNN. Ранее Эрдоган заявил, что Турция не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства. Также президент Турции добавил, что если ситуация не изменится, Анкара не станет одобрять протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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