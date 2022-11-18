Минобороны РФ: все ракетные соединения перевооружены на комплекс «Искандер-М»

Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
«В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс „Искандер-М“, не имеющих аналогов в мире», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что на вооружение реактивных артиллерийских формирований поступают современные образцы, которые успешно применяются в ходе спецоперации на Украине.
В сообщении министерства уточняется, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного и среднего калибра семейства «Торнадо». В артиллерийские подразделения направляют модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С», которые обладают повышенной скорострельностью.
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Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. «В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс „Искандер-М“, не имеющих аналогов в мире», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что на вооружение реактивных артиллерийских формирований поступают современные образцы, которые успешно применяются в ходе спецоперации на Украине. В сообщении министерства уточняется, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного и среднего калибра семейства «Торнадо». В артиллерийские подразделения направляют модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С», которые обладают повышенной скорострельностью. Ранее российское оборонное ведомство показало проведение расчетов ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б» являются «козырями» армии России. В июне президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также он сообщал, что к концу 2022 года на дежурство поставят первый ракетный комплекс «Сармат».