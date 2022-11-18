18 ноября 2022

Минобороны РФ: все ракетные соединения перевооружены на комплекс «Искандер-М»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, пушка, военная техника, танк, сау, мста-с, военные в деревне
ВС РФ успешно применяют современное вооружение в ходе СВО, заявили в Минобороны Фото:

Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс „Искандер-М“, не имеющих аналогов в мире», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что на вооружение реактивных артиллерийских формирований поступают современные образцы, которые успешно применяются в ходе спецоперации на Украине.

В сообщении министерства уточняется, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного и среднего калибра семейства «Торнадо». В артиллерийские подразделения направляют модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С», которые обладают повышенной скорострельностью.

Ранее российское оборонное ведомство показало проведение расчетов ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б» являются «козырями» армии России. В июне президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также он сообщал, что к концу 2022 года на дежурство поставят первый ракетный комплекс «Сармат».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. «В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс „Искандер-М“, не имеющих аналогов в мире», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что на вооружение реактивных артиллерийских формирований поступают современные образцы, которые успешно применяются в ходе спецоперации на Украине. В сообщении министерства уточняется, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного и среднего калибра семейства «Торнадо». В артиллерийские подразделения направляют модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С», которые обладают повышенной скорострельностью. Ранее российское оборонное ведомство показало проведение расчетов ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б» являются «козырями» армии России. В июне президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также он сообщал, что к концу 2022 года на дежурство поставят первый ракетный комплекс «Сармат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...