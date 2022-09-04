04 сентября 2022

В Минобороны РФ показали неуязвимые для украинской ПВО ракеты. Видео

В Минобороны РФ показали неуязвимые для украинской ПВО ракеты "Искандер"
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Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, военная техника, ракетный комплекс, искандер
Ракетные комплексы «Искандер» невозможно засечь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ показали, как российские военные проводят расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ЗВО в ходе спецоперации на Украине. Это вооружение является неуязвимым для украинских систем ПВО.

«В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности. Засечь их невозможно», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Расчеты проводили ночью, целью являются объекты военной инфраструктуры ВСУ в зоне спецоперации на Украине, отметили в Министерстве обороны.

«Искандер» вызвали панику у генералов НАТО, так как дальность действия комплекса достигает 400-500 километров, передает Nation News со ссылкой на статью 19FortyFive. Ранее российские военные ракетами «Искандер» уничтожили американские пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» в Одесской области. Спецоперация началась 24 февраля и проходит для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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В Минобороны РФ показали, как российские военные проводят расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ЗВО в ходе спецоперации на Украине. Это вооружение является неуязвимым для украинских систем ПВО. «В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности. Засечь их невозможно», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Расчеты проводили ночью, целью являются объекты военной инфраструктуры ВСУ в зоне спецоперации на Украине, отметили в Министерстве обороны. «Искандер» вызвали панику у генералов НАТО, так как дальность действия комплекса достигает 400-500 километров, передает Nation News со ссылкой на статью 19FortyFive. Ранее российские военные ракетами «Искандер» уничтожили американские пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» в Одесской области. Спецоперация началась 24 февраля и проходит для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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