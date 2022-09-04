В Минобороны РФ показали, как российские военные проводят расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ЗВО в ходе спецоперации на Украине. Это вооружение является неуязвимым для украинских систем ПВО.
«В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности. Засечь их невозможно», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Расчеты проводили ночью, целью являются объекты военной инфраструктуры ВСУ в зоне спецоперации на Украине, отметили в Министерстве обороны.
«Искандер» вызвали панику у генералов НАТО, так как дальность действия комплекса достигает 400-500 километров, передает Nation News со ссылкой на статью 19FortyFive. Ранее российские военные ракетами «Искандер» уничтожили американские пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» в Одесской области. Спецоперация началась 24 февраля и проходит для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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В Минобороны РФ показали, как российские военные проводят расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ЗВО в ходе спецоперации на Украине. Это вооружение является неуязвимым для украинских систем ПВО. «В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности. Засечь их невозможно», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Расчеты проводили ночью, целью являются объекты военной инфраструктуры ВСУ в зоне спецоперации на Украине, отметили в Министерстве обороны. «Искандер» вызвали панику у генералов НАТО, так как дальность действия комплекса достигает 400-500 километров, передает Nation News со ссылкой на статью 19FortyFive. Ранее российские военные ракетами «Искандер» уничтожили американские пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» в Одесской области. Спецоперация началась 24 февраля и проходит для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.