Мобилизованные из ЯНАО учатся бросать гранаты на полигоне в Тюмени. Видео

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, гранатомет, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, рпг, военные сборы, полигон, резервисты, мобилизованные, ручной гранатомет, огневая подготовка
Мобилизованные из ЯНАО учатся бросать гранаты на тюменском полигоне (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные жители ЯНАО продолжают проходить подготовку в Тюменской области. Военные учатся метать гранаты. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Мобилизованные ямальцы продолжают боевое слаживание в Тюмени. Бойцы учатся метать гранаты при помощи учебных боеприпасов», — сообщается в канале.

Ранее сообщалось, что мобилизованные жители из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят обучение взрывному делу. Подготовка проходит на полигоне ТВВИКУ, где они также оттачивают навыки стрельбы и создания укреплений.

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины.

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Мобилизованные жители ЯНАО продолжают проходить подготовку в Тюменской области. Военные учатся метать гранаты. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Мобилизованные ямальцы продолжают боевое слаживание в Тюмени. Бойцы учатся метать гранаты при помощи учебных боеприпасов», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что мобилизованные жители из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят обучение взрывному делу. Подготовка проходит на полигоне ТВВИКУ, где они также оттачивают навыки стрельбы и создания укреплений. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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