Мобилизованные жители ЯНАО продолжают проходить подготовку в Тюменской области. Военные учатся метать гранаты. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «Мобилизация Ямал».
«Мобилизованные ямальцы продолжают боевое слаживание в Тюмени. Бойцы учатся метать гранаты при помощи учебных боеприпасов», — сообщается в канале.
Ранее сообщалось, что мобилизованные жители из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят обучение взрывному делу. Подготовка проходит на полигоне ТВВИКУ, где они также оттачивают навыки стрельбы и создания укреплений.
Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины.
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Мобилизованные жители ЯНАО продолжают проходить подготовку в Тюменской области. Военные учатся метать гранаты. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Мобилизованные ямальцы продолжают боевое слаживание в Тюмени. Бойцы учатся метать гранаты при помощи учебных боеприпасов», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что мобилизованные жители из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят обучение взрывному делу. Подготовка проходит на полигоне ТВВИКУ, где они также оттачивают навыки стрельбы и создания укреплений. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины.