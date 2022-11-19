Мобилизованные из ЯНАО учатся бросать гранаты на полигоне в Тюмени. Видео

19 ноября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Мобилизованные из ЯНАО учатся бросать гранаты на тюменском полигоне (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители ЯНАО продолжают проходить подготовку в Тюменской области. Военные учатся метать гранаты. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Мобилизованные ямальцы продолжают боевое слаживание в Тюмени. Бойцы учатся метать гранаты при помощи учебных боеприпасов», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что мобилизованные жители из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят обучение взрывному делу. Подготовка проходит на полигоне ТВВИКУ, где они также оттачивают навыки стрельбы и создания укреплений. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины.

Мобилизованные жители ЯНАО продолжают проходить подготовку в Тюменской области. Военные учатся метать гранаты. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Мобилизованные ямальцы продолжают боевое слаживание в Тюмени. Бойцы учатся метать гранаты при помощи учебных боеприпасов», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что мобилизованные жители из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят обучение взрывному делу. Подготовка проходит на полигоне ТВВИКУ, где они также оттачивают навыки стрельбы и создания укреплений. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины.