16 декабря 2022

В Польше заявили о желании видеть Россию в составе Европы

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Саммит Россия-ЕС. Приезд гостей и пленарное заседание. Екатеринбург, саммит россия-ес, заседание
Польский политик Камински призвал европейские державы к сотрудничеству с Россией Фото:

Россия должна быть европейской страной, как и любая другая. Задача Запада — показать, что он не мечтает уничтожить Россию. Об этом заявил вице-спикер сената Польши Михаил Камински.

«Хотелось бы, чтобы Россия была такой же европейской страной, как и любая другая», — сказал Камински в интервью газете Haqqin.az. Он подчеркнул, что Европа должна начать сотрудничать с Россией, показав ей, в первую очередь, что Запад — это не сумасшедший русофоб, мечтающий уничтожить Россию. Кроме того, исходя из географических факторов, Польше нужно учесть, что она всегда будет «жить вместе с русским народом».

Ранее Польша объявила Россию страной-спонсором терроризма, приняв соответствующую резолюцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на данное событие сказав о продолжающейся в Польше «антироссийской истерике».

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Россия должна быть европейской страной, как и любая другая. Задача Запада — показать, что он не мечтает уничтожить Россию. Об этом заявил вице-спикер сената Польши Михаил Камински. «Хотелось бы, чтобы Россия была такой же европейской страной, как и любая другая», — сказал Камински в интервью газете Haqqin.az. Он подчеркнул, что Европа должна начать сотрудничать с Россией, показав ей, в первую очередь, что Запад — это не сумасшедший русофоб, мечтающий уничтожить Россию. Кроме того, исходя из географических факторов, Польше нужно учесть, что она всегда будет «жить вместе с русским народом». Ранее Польша объявила Россию страной-спонсором терроризма, приняв соответствующую резолюцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на данное событие сказав о продолжающейся в Польше «антироссийской истерике».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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