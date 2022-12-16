В Польше заявили о желании видеть Россию в составе Европы

17 декабря 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Польский политик Камински призвал европейские державы к сотрудничеству с Россией Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россия должна быть европейской страной, как и любая другая. Задача Запада — показать, что он не мечтает уничтожить Россию. Об этом заявил вице-спикер сената Польши Михаил Камински. «Хотелось бы, чтобы Россия была такой же европейской страной, как и любая другая», — сказал Камински в интервью газете Haqqin.az . Он подчеркнул, что Европа должна начать сотрудничать с Россией, показав ей, в первую очередь, что Запад — это не сумасшедший русофоб, мечтающий уничтожить Россию. Кроме того, исходя из географических факторов, Польше нужно учесть, что она всегда будет «жить вместе с русским народом». Ранее Польша объявила Россию страной-спонсором терроризма, приняв соответствующую резолюцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на данное событие сказав о продолжающейся в Польше «антироссийской истерике».

Россия должна быть европейской страной, как и любая другая. Задача Запада — показать, что он не мечтает уничтожить Россию. Об этом заявил вице-спикер сената Польши Михаил Камински. «Хотелось бы, чтобы Россия была такой же европейской страной, как и любая другая», — сказал Камински в интервью газете Haqqin.az. Он подчеркнул, что Европа должна начать сотрудничать с Россией, показав ей, в первую очередь, что Запад — это не сумасшедший русофоб, мечтающий уничтожить Россию. Кроме того, исходя из географических факторов, Польше нужно учесть, что она всегда будет «жить вместе с русским народом». Ранее Польша объявила Россию страной-спонсором терроризма, приняв соответствующую резолюцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на данное событие сказав о продолжающейся в Польше «антироссийской истерике».