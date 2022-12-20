Командир «Ахмата»: ВСУ выдохлись и отказываются идти в атаку

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От действий ВС РФ солдаты ВСУ выдохлись, отметил Апты Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются от наступления в районе Бахмута (Артемовска) и Соледара, они «выдохлись на все 100%». Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные «выдохлись на все 100%».

Он добавил, что в распоряжении российских солдат есть видео, на которых солдаты ВСУ отказываются идти в атаку. По словам Алаудинова, украинское командование расстреливает таких военных.

Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщал, что «ВСУ создали специальные отряды для расстрела солдат, отказывающихся от наступления». В такие отряды, по его словам, входят и иностранные наемники.

Бахмут сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои. Тяжелую обстановку в городе ранее признал и президент Украины Владимир Зеленский.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются от наступления в районе Бахмута (Артемовска) и Соледара, они «выдохлись на все 100%». Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные «выдохлись на все 100%». Он добавил, что в распоряжении российских солдат есть видео, на которых солдаты ВСУ отказываются идти в атаку. По словам Алаудинова, украинское командование расстреливает таких военных. Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщал, что «ВСУ создали специальные отряды для расстрела солдат, отказывающихся от наступления». В такие отряды, по его словам, входят и иностранные наемники. Бахмут сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои. Тяжелую обстановку в городе ранее признал и президент Украины Владимир Зеленский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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