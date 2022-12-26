26 декабря 2022

Пушилин доложил об итогах экстренного совещания с Правительством ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
В ДНР увеличили темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное при боевых действиях жилье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное в результате боевых действий имущество увеличились, кроме того, в большинстве школ региона установлены тревожные кнопки. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

«[Прошло] незамедлительно оперативное совещание с Правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и частными рядами вопросов», — написал Пушилин в telegram. Он доложил, что нем обсуждались задачи по итогам встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По его словам, темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное в результате боевых действий имущество значительно увеличились. Кроме того, в большинстве школ и детских садов установлены тревожные кнопки.

Ранее Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу подвели итоги спецоперации за 2022 год на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. В дополнение Шойгу заявил о планах увеличить призывной возраст в России. Кроме того, Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить ПВО региона.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное в результате боевых действий имущество увеличились, кроме того, в большинстве школ региона установлены тревожные кнопки. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин. «[Прошло] незамедлительно оперативное совещание с Правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и частными рядами вопросов», — написал Пушилин в telegram. Он доложил, что нем обсуждались задачи по итогам встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По его словам, темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное в результате боевых действий имущество значительно увеличились. Кроме того, в большинстве школ и детских садов установлены тревожные кнопки. Ранее Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу подвели итоги спецоперации за 2022 год на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. В дополнение Шойгу заявил о планах увеличить призывной возраст в России. Кроме того, Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить ПВО региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...