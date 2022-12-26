Пушилин доложил об итогах экстренного совещания с Правительством ДНР

27 декабря 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

В ДНР увеличили темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное при боевых действиях жилье Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное в результате боевых действий имущество увеличились, кроме того, в большинстве школ региона установлены тревожные кнопки. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин. «[Прошло] незамедлительно оперативное совещание с Правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и частными рядами вопросов», — написал Пушилин в telegram . Он доложил, что нем обсуждались задачи по итогам встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По его словам, темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное в результате боевых действий имущество значительно увеличились. Кроме того, в большинстве школ и детских садов установлены тревожные кнопки. Ранее Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу подвели итоги спецоперации за 2022 год на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. В дополнение Шойгу заявил о планах увеличить призывной возраст в России. Кроме того, Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить ПВО региона.

Темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное в результате боевых действий имущество увеличились, кроме того, в большинстве школ региона установлены тревожные кнопки. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин. «[Прошло] незамедлительно оперативное совещание с Правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и частными рядами вопросов», — написал Пушилин в telegram. Он доложил, что нем обсуждались задачи по итогам встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По его словам, темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное в результате боевых действий имущество значительно увеличились. Кроме того, в большинстве школ и детских садов установлены тревожные кнопки. Ранее Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу подвели итоги спецоперации за 2022 год на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. В дополнение Шойгу заявил о планах увеличить призывной возраст в России. Кроме того, Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить ПВО региона.